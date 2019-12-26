Глава «Украинского аналитического центра» Александр Охрименко считает, что российское руководство согласилось с предложенной Владимиром Зеленским формулой урегулирования ситуации в Донбассе

Российская власть фактически согласилась с формулой Зеленского в отношении ОРДЛО — заморозка. Надежды только на Россию. Донбасс требует от Украины возместить ущерб через ЕСПЧ © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у него все еще есть надежды на урегулирование конфликта на Донбассе во время президентского срока украинского лидера Владимира Зеленского. Лавров признал, что за 5 месяцев президентства Зеленский сделал больше, чем его предшественник Петр Порошенко за все время своего правления.

Эти слова Лаврова можно понимать, что Путин дал добро на формулу Зеленского по ОРДЛО. А эта формула простая. Провести обмен пленных. Развести войска в зоне ОРДЛО в течении 5-6 лет.

Прекратить стрелять. Восстановить нормальную работу КПП переходов на линии разграничения. Упростить для жителей ОРДЛО посещение Украины. При этом никакого особого статуса ОРДЛО не получит. Все остается на уровне заморозки на ближайшие 100 лет.