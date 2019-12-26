Израильский политолог Соломон Манн отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа стремиться уcкорить передачу дела об импичменте,даже путем отказа от вызова главного информатора из ЦРУ

Майкл Пенс дал понять, что администрация Трампа не будет требовать углубленного рассмотрения «импичмента», если Сенат не намерен долго возиться с этим вселенским позором. Таким образом, Трамп расположен упустить возможность познакомиться с «кротом» в ЦРУ, которого он собирался вызвать в качестве свидетеля. Украинагейт зависает. На самом деле никакого импичмента Трампа нет © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Причина такой скидки «демократам» по всей видимости связана с тем, что последние намеревались придержать процесс и оставить его подвешенным в воздухе. Такое положение не нравится Трампу, он предпочитает однозначное и быстрое оправдание. Что касается уголовных дел, открытых на демократов — тут положение пока неясное, процесс сильно зависит от чиновников, которые еще не решили за кого они будут работать.

«Американцы устали от этой профанации. Если разбирательство не затянется, нас оно не беспокоит» — прямо сказал Марк Шорт, глава аппарата вице-президента.

По всей видимости, у республиканцев в самом деле устали от этого театра абсурда. Но сделают ли выводы республиканцы? Сделает ли выводы народ?