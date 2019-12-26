У меня нет намерения разгонять зраду.
Но берусь утверждать — государственная тарифная политика не может быть объектом манипуляции дилетантов и олигофренов.
Это является основой социальной и политической стабильности государства.
В последнее время я отмечаю попытки дилетантского сообщества из команды президента переложить ответственность за свои безумные решения на кого угодно, кроме «младонеадекватов» при власти.
Уважаемый президент, разберитесь, в конце концов — кто и зачем втюхивает эту ерунду вам в уши.
Речь не о «Герусах» и их хозяевах — речь об Украине.