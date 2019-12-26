Бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко отмечает, что, принимая безумные решения в тарифной сфере, члены Кабмина тут же перекладывают ответственность за их последствия на других

У меня нет намерения разгонять зраду.

Но берусь утверждать — государственная тарифная политика не может быть объектом манипуляции дилетантов и олигофренов.

Это является основой социальной и политической стабильности государства. В бюджете нет денег, но транзит российского газа будет. Главное в экономике Украины с 13 по 19 декабря © REUTERS, Annegret Hilse | REUTERS, Annegret Hilse | Перейти в фотобанк

В последнее время я отмечаю попытки дилетантского сообщества из команды президента переложить ответственность за свои безумные решения на кого угодно, кроме «младонеадекватов» при власти.

Уважаемый президент, разберитесь, в конце концов — кто и зачем втюхивает эту ерунду вам в уши.

Речь не о «Герусах» и их хозяевах — речь об Украине.