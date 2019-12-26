Российский юрист и государственный деятель, доктор юридических наук Евгений Тарло прокомментировал намерение украинских властей возбудить уголовное дело против строителей Крымского моста

В 91 году, когда делили СССР на вотчины главных партийцев, никто не мог даже предположить, что между Россией и Украиной будут реальные границы, проблемы с передвижением и общением. Нас уверяли, что всё будет как раньше, только по отдельности побежим в рыночный западный рай. Побежали все, но не добежал ни один. И Запад не ждёт, и рая не видно. Крымский мост. Финальная точка интеграции с Россией

Но даже не это меня удивляет. Нам говорили о мирном разделении, о цивилизованности, об уважении к правам людей, демократии. Разделились. Мира не стало. Демократии не видно. Уважения к правам меньше, чем в СССР.

Но ещё больше меня удивляет отношение к хорошим достижениям. Строительство моста и улучшение движения людей между Крымом и остальной Россией для нэзалежной Украины и её западных покровителей — моральная и юридическая проблема.

Силой сделать они ничего не могут, так в дикой злобе возбудили уголовное дело. И не против своих террористов, которые взорвали ЛЭП и перекрыли водоканал, не против бандитов, устроивших блокаду Крыма, а против тех, кто построил мост.