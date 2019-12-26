Директор Госбюро расследований Роман Труба заявил, что если будут найдены доказательства того, что отец экс-нардепа Владимира Парасюка стрелял в правоохранителей на Майдане, ему будет предъявлено подозрение.
Сразу же возникает вопрос — а как быть с допросом майдановца Д. Липового?
Напомню, он признался, что дал свое оружие (карабин "Сайга" с 60 патронами) людям, стрелявшим в силовиков 20 февраля 2014 г. с балкона консерватории и назвал фамилии этих людей — И. Бубенчик и З. Парасюк.
Как все-таки киевским следователям трудно найти доказательства убийства милиционеров.
Зато держать уже более 5 лет «беркутовцев» в тюрьме — гораздо легче!