Украинский оппозиционный тележурналист Дмитрий Василец убежден, что невнятная позиция Зеленского по отношению к радикалам показывает неадекватность кадровой политики и неспособность навести элементарный порядок в СБУ

Атака СБУшных «националистов» на журналистов издания Шарий.нет и Страна.юа не может быть случайностью, а является спланированной СБУ провокацией. Иначе давно все кодло «националистов» давно сидело бы в тюрьме, ведь на каждого есть ряд заведенных уголовных дел. Безнаказанность неонацистов как стимул к новым преступлениям. Что обсуждают соцсети 25 декабря © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Слабая позиция государства Украина усугубляет восприятие Зеленского и показывает неадекватность как кадровой политики, так и неспособность навести элементарный порядок в СБУ.

По всей видимости обязательства президента Украины перед заграничными «партнерами» гораздо более серьезные, чем обязательства перед народом Украины. В связи с этим мы наблюдаем Абромавичуса главой «Укроборонпрома», Гончарука премьер министром, Рябошапку генпрокурором, и так далее…