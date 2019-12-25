Блогер и политический деятель Анатолий Шарий считает, что если в ближайшее время прокуратура не согласует подозрение напавшим на журналистов радикалам, в дело должен будет вмешаться президент Зеленский

Президент вчера дал распоряжение Министру МВД немедленно разобраться с нападениями на журналистов. Позже глава киевской Нацполиции публично подтвердил, что будут заниматься. Вопросы по полному бездействию полиции на месте преступления остаются в силе, к слову.

В полиции внесли информацию о преступлении в ЕРДР и, что намного важнее, прописали подозрение преступникам.

С утра подозрение МВД должна согласовать Прокуратура и вот тут начинается самое интересное. Потому что мы помним, кто покрывал и продолжает покрывать участвовавшего в нападении Стерненко. Безнаказанность неонацистов как стимул к новым преступлениям. Что обсуждают соцсети 25 декабря © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В сложившейся ситуации Зеленский сделал все, что должен был. Он не может лично выписывать подозрения, арестовывать или выносить постановление о взятии под стражу.

С завтрашнего дня вопросы будут только к одной структуре — Прокуратуре. И в случае фантастическом — если Прокуратура не согласует подозрение или начнет тянуть, на этом этапе, как вижу, также должен включиться Президент.

Оба пострадавших получают от меня премии в размере одной тысячи долларов США.

Со своей стороны я даю слово, что как минимум любитель гулять с мочой Регор будет наказан.