Президент вчера дал распоряжение Министру МВД немедленно разобраться с нападениями на журналистов. Позже глава киевской Нацполиции публично подтвердил, что будут заниматься. Вопросы по полному бездействию полиции на месте преступления остаются в силе, к слову.
В полиции внесли информацию о преступлении в ЕРДР и, что намного важнее, прописали подозрение преступникам.
С утра подозрение МВД должна согласовать Прокуратура и вот тут начинается самое интересное. Потому что мы помним, кто покрывал и продолжает покрывать участвовавшего в нападении Стерненко.
В сложившейся ситуации Зеленский сделал все, что должен был. Он не может лично выписывать подозрения, арестовывать или выносить постановление о взятии под стражу.
С завтрашнего дня вопросы будут только к одной структуре — Прокуратуре. И в случае фантастическом — если Прокуратура не согласует подозрение или начнет тянуть, на этом этапе, как вижу, также должен включиться Президент.
Оба пострадавших получают от меня премии в размере одной тысячи долларов США.
Со своей стороны я даю слово, что как минимум любитель гулять с мочой Регор будет наказан.