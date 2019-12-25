Бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко пояснил, как нужно относиться к планам министров украинского Кабмина на получение будущей прибыли от транзита российского газа

Занимательная математика от Министра. Очевидные риски и скрытые резервы «Северного потока – 2». Что обсуждают соцсети 23 декабря © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Объемы транзита уменьшились в 1.5 (1 год) и 2.2 (2-5 годы) раза. Ставка транзита уменьшилась на 25% (30$ — 23$). А вот поступления по мнению Министра увеличатся! Ещё и сумму выигрыша арбитража по старому контракту сюда приплюсовал.

«Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи, это более $3 млрд арбитража + ориентировочно $3 млрд за транзит в год в течение 5 лет. Итак, в пятилетней перспективе мы получим около $18 млрд, из них 3 — живыми деньгами — уже до нового года», — уточнил Оржель.