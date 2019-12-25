Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook поделился своими выводами о причинах распада Советского Союза

25 декабря — день распада Советского Союза

В этот день 25 декабря 1991 г. Горбачев логически подвел итоги своей многолетней политики предательства и подписал указ о сложении с себя полномочий руководителя государства. Как Горбачев спас Украину, оставив ей Крым © РИА Новости, Юрий Абрамочкин | Перейти в фотобанк

Громадной трагедией для любой страны является нахождение у власти аморального, беспринципного человека, пришедшего к ней путем интриг и обмана. Придя к власти, такой человек окружает себя подобными людьми. Демагогия и обман становятся государственной политикой.

Я эти выводы сделал из личного общения с Горбачевым и его окружением и описал это в своей книге «Украина на перепутье».

Совершенно ясно, что обладая огромным научно-техническим потенциалом, Советский Союз при грамотном и квалифицированном руководстве, модернизируясь и трансформируясь, мог сделать колоссальный прорыв в будущее. И сейчас вряд ли бы Китай и США оспаривали между собой первенство. Лидерство безусловно принадлежало бы Советскому Союзу, а наши народы уверенно смотрели в будущее.

Национализм погубил Советский Союз, а сейчас он окончательно разваливает Украину.