А вот министр энергетики Оржель с честным лицом рассказал, что Украина по транзитному контракту получит за пять лет 15 млрд долларов.
А теперь включаем мозг. Контракт заключается на пять лет. И это якобы в год будет по 3 млрд долларов.
Теперь смотрим на цифры. В 2019 году Украина прокачала около 90 млрд кубов. И получила приблизительно 3 млрд долларов за транзит.
В новом контракте Украина в 2020 году прокачает 65 млрд кубов, в 2021-2024 годах — по 40 млрд кубов.
Это значит, что стоимость транзита должна увеличиться для России в два раза, чтобы, при уменьшении объёма прокачки в два раза, получить такую же сумму за транзит в год.
Вы верите, что Москва согласилась, чтобы ей в два раза увеличили цену на транзит?
У Зеленского нас вообще идиотами считают? Врали бы уже поубедительнее…