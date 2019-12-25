Украинский политолог Дмитрий Корнейчук полагает, что министр энергетики Оржель откровенно лжет, заявляя о будущих прибылях за транзит российского газа

А вот министр энергетики Оржель с честным лицом рассказал, что Украина по транзитному контракту получит за пять лет 15 млрд долларов.

А теперь включаем мозг. Контракт заключается на пять лет. И это якобы в год будет по 3 млрд долларов. Размер тарифа на транзит газа через Украину гуманный — Медведев © РИА Новости, Дмитрий Астахов | Перейти в фотобанк

Теперь смотрим на цифры. В 2019 году Украина прокачала около 90 млрд кубов. И получила приблизительно 3 млрд долларов за транзит.

В новом контракте Украина в 2020 году прокачает 65 млрд кубов, в 2021-2024 годах — по 40 млрд кубов.

Это значит, что стоимость транзита должна увеличиться для России в два раза, чтобы, при уменьшении объёма прокачки в два раза, получить такую же сумму за транзит в год.

Вы верите, что Москва согласилась, чтобы ей в два раза увеличили цену на транзит?

У Зеленского нас вообще идиотами считают? Врали бы уже поубедительнее…