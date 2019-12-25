Игры НБУ и Минфина с курсом гривны привели к тому, что за ноябрь госдолг вырос на 1 млрд. долларов. За месяц — на миллиард! Просто за счет спекулятивного укрепления гривны.
То есть никто долларов в страну не заводил и нам не одалживал. Наши спецы самокатные потрудились во славу бакса. Только ведь, чтобы этот виртуально образованный долг в миллиард отдать нам придется где-то настоящий, реальный искать и одалживать.
Вчера уж и Милованов обеспокоился. Пальчиком НБУ погрозил. Мол, вредите экспортерам. Дык, не вредите — убиваете. Вчера общался с одним зернотрейдером, думал, что хоть они при прибылях. Спрос на зерно всегда есть. Куда-то там, одни убытки из-за укрепления гривны….
В общем господа, готовите страну к полноценному дефолту. В канун распродажи земли. Ну чтоб совсем задаром транснационалам досталась.