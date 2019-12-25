Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий подчеркнул, что за виртуально образованный долг в миллиард отдать Украине придется настоящий

Игры НБУ и Минфина с курсом гривны привели к тому, что за ноябрь госдолг вырос на 1 млрд. долларов. За месяц — на миллиард! Просто за счет спекулятивного укрепления гривны. Рост гривны. Очередное разорение украинцев © РИА Новости, Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк

То есть никто долларов в страну не заводил и нам не одалживал. Наши спецы самокатные потрудились во славу бакса. Только ведь, чтобы этот виртуально образованный долг в миллиард отдать нам придется где-то настоящий, реальный искать и одалживать.

Вчера уж и Милованов обеспокоился. Пальчиком НБУ погрозил. Мол, вредите экспортерам. Дык, не вредите — убиваете. Вчера общался с одним зернотрейдером, думал, что хоть они при прибылях. Спрос на зерно всегда есть. Куда-то там, одни убытки из-за укрепления гривны….

В общем господа, готовите страну к полноценному дефолту. В канун распродажи земли. Ну чтоб совсем задаром транснационалам досталась.