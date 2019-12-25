Крымский футбольный союз на своей странице в соцсети Facebook проинформировал о начале набора на тренерские курсы по категории «С» по классификации УЕФА

Объявление о наборе на тренерские курсы по категории «С» УЕФА

Крымский футбольный союз (со специальным статусом) объявляет набор слушателей на курсы обучения тренеров по категории лицензии «С».

От редакции: Как указано на сайте футбольного союза Крыма, эти тренерские курсы будут проходить в «Межрегиональном центре подготовки специалистов в сфере футбола «ЮГ» в городе Краснодаре. Обязательными требованиями для кандидатов называется высшее образование, опыт на любительском или профессиональном уровне не менее 3 лет в качестве игрока или тренера, прохождение образовательного антидопингового онлайн-курса РУСАДА.

При этом важно заключительное положение о том, что кандидат обязан иметь возможность практической деятельности в качестве тренера на регулярной основе в одном из футбольных формирований Крыма.

Другими словами, крымский футбол сделал очень важный шаг к официальному признанию Европейскими футбольными чиновниками. И пусть лицензия категории «С» одна из начальных ступеней тренерской карьеры, но важен сам факт получения крымскими футбольными наставниками легализующего документа под эгидой УЕФА.