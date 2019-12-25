Дело о пропавших 40 миллиардах. Проблемный украинский газ - где растворились инвестиции
Дело о пропавших 40 миллиардах. Проблемный украинский газ - где растворились инвестиции
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Мы перестали быть индустриально интересной страной для инвестиций.

Не имеет значения, иностранные это инвестиции или наших бизнесменов.

Деньги должны прийти в Украину. А это возможно только тогда, когда люди получат уверенность, что в стране будет мир.