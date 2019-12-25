Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутат Верховной Рады Виктор Медведчук отмечает, что Украина в постмайданные годы перестала быть индустриально интересной страной для инвестиций
Мы перестали быть индустриально интересной страной для инвестиций.
Не имеет значения, иностранные это инвестиции или наших бизнесменов.
Деньги должны прийти в Украину. А это возможно только тогда, когда люди получат уверенность, что в стране будет мир.
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