Украинское восприятие Майдана сродни религиозному фанатизму — Диана Ванади

Украинская журналистка и общественный деятель Диана Ванади на своей странице в Facebook анализирует причины слепой веры огромного количества украинцев в так называемые «идеалы Майдана»

Очень часто мои соотечественники задаются вопросом:

Ну как? Мы же одни книги читали, на одних фильмах росли, нас же, в конечном итоге, одни родители воспитывали — только они разрушают нашу общую страну в сумасшедшей пляске святого Вита, а мы пытаемся их остановить и показать катастрофические последствия их буйного припадка.

Как-то давно встречала такое понятие как Имплeмeнтapная личность (но к сожалению, не помню у кого именно) — фактически это психологический приём манипуляции, когда людям подсовывают ложные смыслы и ощущение психического комфорта ради получения дальнейшей выгоды.

Формируется четкая психическая основа — мне здесь было хорошо.

Так вот, для части наших соотечественников Майдан — и есть то, что дало им смысл. Это вечный поход! Это ощущение единства и значимости. Стаи, семьи, «побратымства». Причастности к чему-то великому и важному. Поэтому оно приобретает для них значение чего-то сакрального. Фактически, одновременно это точка экзальтации и потерянный рай. И то к ощущение к которому будут стремиться вернуться. То что они буду защищать вопреки всякой логики и фактам…

Это для нас факты имеют значение, а у них вопрос — веры! Это сродни религиозному фанатизму.

Поэтому переубеждать их бессмысленно. Украинская интеллигенция, которая любила, но счастлива не была © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Возможно, со временем они перестанут быть настолько буйными и даже смогут функционировать без оглядки на майдан, но при любой подобной заварухе будет срабатывать триггер.

Это уже потерянное поколение. Вакцину получает только тот, кто прошёл по касательной, или всё таки смог во время остановиться и засомневаться ту да ли бежит это стадо леммингов.

P.S. Ремарочка — это касается только касты истинно верующих в то, что «наши холопчыкы захыщають нас вид Путинської навали» (Наши ребята защищают нас от нападения Путина — ред.). Но не в коем случае, не про маркитантов мимикрирующих под них. Об оных чуть попозже.