Блогер и политический деятель Анатолий Шарий убежден, что если президент лично и незамедлительно не даст оценку нападению неонацистов на журналистов в зале суда, это будет означать, что он полностью повторяет методы Порошенко по уничтожению свободы слова

Один из напавших на нашего журналиста — дегенерат, бегавший с бутылкой мочи по суду — Регор.

Тот самый, что две недели назад напал на наших активистов. Но не сел.

Тот самый, что уже находится под судом за нападение с ножом и гуляет под личное обязательство. Блоха: «И после этого Зеленский еще будет рассказывать, что журналистам ничего не угрожает» © Facebook, Елена Блоха

Тот, что нападал уже на нашу журналистку, но уже год не привлечен по тому делу вообще ни к какой ответственности.

Сегодня (не завтра) прокуратура обязана написать бумагу и с утра подать в суд об изменении меры пресечения на взятие под стражу. По закону — так.

Знаете, чья это ответственность? Не прокурора. А лично президента. Зеленского. Владимира Александровича.

Потому что раз уж за весь беспредел в силовых органах отвечал, по нашему мнению, Порошенко, то почему же Зеленский сегодня не отвечает за тот же беспредел? Отвечает. Лично.

Прокурор уже делает то, что обязан был сделать еще две недели назад, или будет ждать, пока что ничтожество убьет кого-то?

Слуги агрессивных чертей, как там внизу, под дном?