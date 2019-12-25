Почему я не верю в соцопросы.
Я никогда не доверяю социологическим замерам, которые делаются по методу face-to-face. Особенно в Украине, где люди до сих пор не решаются отвечать откровенно всякий раз, когда вопросы касаются правящей партии, президента, правильным ли путем идет страна, за кого собираетесь голосовать, одобряете ли вы и т.д.
Откровенный провал партии Слуга народа на выборах в ОТГ совсем не подтверждался социологическим прогнозами, сделанными накануне. Разница где-то в среднем 16-17%.
Поэтому я допускаю, что реальный рейтинг у Зеленского сейчас не выше, чем 40-42%, а Слуги народа где-то 28-30%.
Через год эти цифры упадут еще в два раза, но опрос по методу face-to-face это не покажет. Покажут только реальные выборы, как они показали в свое время для Порошенко.