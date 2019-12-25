Политический и экономический эксперт Андрей Головачев убежден, что из-за идеологического давления на Украине граждане не готовы откровенно отвечать на вопросы социологических служб, а поэтому результат любого исследования будет некорректен

Почему я не верю в соцопросы.

Я никогда не доверяю социологическим замерам, которые делаются по методу face-to-face. Особенно в Украине, где люди до сих пор не решаются отвечать откровенно всякий раз, когда вопросы касаются правящей партии, президента, правильным ли путем идет страна, за кого собираетесь голосовать, одобряете ли вы и т.д. Пока еще человек года. Рейтинг Зеленского перешагнул психологическую отметку © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Откровенный провал партии Слуга народа на выборах в ОТГ совсем не подтверждался социологическим прогнозами, сделанными накануне. Разница где-то в среднем 16-17%.

Поэтому я допускаю, что реальный рейтинг у Зеленского сейчас не выше, чем 40-42%, а Слуги народа где-то 28-30%.

Через год эти цифры упадут еще в два раза, но опрос по методу face-to-face это не покажет. Покажут только реальные выборы, как они показали в свое время для Порошенко.