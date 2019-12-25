Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник напомнил украинской стороне, что в случае изменения списка лиц, подлежащих обмену, республики оставляют за собой право действовать зеркально

Киев меняет списки, весь обмен под угрозой срыва!

После достижения базовых договоренностей с Республиками по обмену Киев сегодня прислал изменённые списки. Те самые списки, что сформированы по формуле «всех установленных на всех установленных». Морозова: «Украина вновь в одностороннем порядке изменила списки на обмен» © dnr-online.ru

Но тут Киеву захотелось поиграть. Посмотреть на принципиально согласованные списки как на меню: это нравится — подайте, а это не хочу — вычеркните! Кто вам сказал, что ваша часть списка в этом случае останется нетронутой? Но это ваш сознательный выбор!

А может, у вас есть разделение ролей в украинской власти?! Кто-то ездит в Париж и обещает, а кто-то другой принимает решения и игнорирует обязательства?