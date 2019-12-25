Киев меняет списки, весь обмен под угрозой срыва!
После достижения базовых договоренностей с Республиками по обмену Киев сегодня прислал изменённые списки. Те самые списки, что сформированы по формуле «всех установленных на всех установленных».
Но тут Киеву захотелось поиграть. Посмотреть на принципиально согласованные списки как на меню: это нравится — подайте, а это не хочу — вычеркните! Кто вам сказал, что ваша часть списка в этом случае останется нетронутой? Но это ваш сознательный выбор!
А может, у вас есть разделение ролей в украинской власти?! Кто-то ездит в Париж и обещает, а кто-то другой принимает решения и игнорирует обязательства?