Киев меняет списки, весь обмен под угрозой срыва!

После достижения базовых договоренностей с Республиками по обмену Киев сегодня прислал изменённые списки. Те самые списки, что сформированы по формуле «всех установленных на всех установленных».

Морозова: «Украина вновь в одностороннем порядке изменила списки на обмен»
Морозова: «Украина вновь в одностороннем порядке изменила списки на обмен»
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Но тут Киеву захотелось поиграть. Посмотреть на принципиально согласованные списки как на меню: это нравится — подайте, а это не хочу — вычеркните! Кто вам сказал, что ваша часть списка в этом случае останется нетронутой? Но это ваш сознательный выбор!

А может, у вас есть разделение ролей в украинской власти?! Кто-то ездит в Париж и обещает, а кто-то другой принимает решения и игнорирует обязательства?