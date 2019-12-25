И после вчерашнего нападения в зале суда на журналистов Зеленский еще будет рассказывать о том, что в Украине журналистам ничего не угрожает и приглашать российские телеканалы в Киев?
Серьёзно?! Нацики нападали на всех журналистов, которые им не нравятся — от Шария, "Страны", "Зика". Полиция даже и не пыталась препятствовать нападениям на журналистов. Это и понятно, ведь если бы они и задержали бы кого-то, то этих упоротых тут же выпустили.
И это был суд по избранию меры пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета! У меня нет больше слов, одни непечатные выражения…