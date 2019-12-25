Ткачев раскрыл настоящий смысл выражения «Украина не Россия»

Главный редактор одесского сайта «Таймер» Юрий Ткачев пояснил, почему на Украине невозможны такие проекты, как Крымский мост

Тем временем, на железнодорожный вокзал Симферополя прибыл первый за долгое время поезд с материка — поезд Москва—Симферополь.

Знаете, это очень символичная и очень показательная история — вся эта история с мостом и Крымом. История, которая ясно показывает, что Украина — не Россия, а Крым — не Украина.

Крымский мост незаконен? Пусть. На строительстве украли денег? На здоровье. Нет, ну как, лучше бы, чтобы не крали. Но факт остаётся фактом: мост есть, он действует, его не смыло, не сдуло и не засосало. Смогли. Построили. Запустили.

Как и новые ТЭС, линию «Комет» из Севастополя в Ялту и так далее. Дорога в Крым. В добрый путь по Крымскому мосту © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

В Украине реализация проектов таких масштабов невозможна. Нет денег, нет мозгов, нет воли. Неких масштабных результатов Украина может достигать лишь в разрушении и уничтожении. Не в созидании. Так, как уничтожили подававший воду в Крым канал, опоры ЛЭП или железнодорожный маршрут в Крым из Киева.

Украина — уничтожила. Россия — создала. В этом и заключён настоящий смысл выражения «Украина не Россия».

И в этом плане Крым — уже точно не Украина. Если бы Крым был Украиной, моста бы не было. Как не строилось в Крыму ничего путного последние 23 года — не считая дач украинских олигархов. А мост — вот он.

Просто путинская Россия — при всех её многочисленных недостатках как государственного проекта — это пусть и не пышущий здоровьем, но живой организм, способный, пусть и не самым эффективным образом, исполнять созидательные функции государства — то, ради чего государства, вообще говоря, и существуют.

Украина же конструктивной нагрузки своего существования как государства пока так и не проявила.