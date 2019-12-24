Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко прокомментировал содержательную часть совместного совещания Кабмина и Офиса президента по тарифам и энергомодернизации ЖКХ Украины

Совещание у Зеленского по тарифам и энергомодернизации.

Тарифы. По словами министра Бабак, Кабмин своим постановлением предоставит право — право (!!!), Карл! — предприятиям снижать тарифы на отопление с учётом стоимости газа. Сидят за круглым столом президент, его помощники, премьер, министры, депутаты, мэры, все говорят о том, что тарифы — экономически не обоснованы, завышены, то есть такие, за которые в нашей стране предусмотрена уголовная ответственность. И что? А ничего. Дадим право, а не обяжем. Попросим, а не накажем. Не решим проблему, а поговорим. И на том спасибо. Снижения тарифов и изменения порядка их формирования не ждите.

Энергомодернизация. Премьер Гончарук несёт полнейшую чушь о том, что разница в энергопотреблении домов после модернизации на 60% (точно, Алексей?) меньше, а значит люди станут на 60% платить меньше. Он даже не понимает, что энергомодернизация — это не о снижении трат на отопление, это — об улучшении энергосберегающих качеств и физических свойств дома. Люди не платят меньше после энергомодернизации, люди платят столько же, погашая кредит за счёт экономии потребления. И когда закончат выплачивать кредит, дом к тому времени опять утратит часть своих качеств и свойств. «Минус 50% тарифа на тепло». Насколько реально «интересное решение» Зеленского © Украина.ру/Стрингер

Презентовали дебильную программку: 10 городов и 1000 домов (опять дешёвые любители красивых и ровных цифр). Суть программы: при помощи мэров городов убедить жильцов брать кредиты на энергомодернизацию своих домов. То есть, ничего нового за последние 15 лет в нашей стране не придумали: ОСББизация (иначе никакого кредита) и кредит, участия государства — ноль. Месяц назад Бабак рассказывала об «успехах» этой программы: аж 7 заявок. Семь, прописью. В 2020 они ждут очередь из 1000 заявок ОСББ. Верите в очередь за кредитами? Я — нет. И по тысяче домов в год — за 200 лет завершат свою программу.

Некомпетентную чушь про конкуренцию, качество и переход от ЖЭКов к ОСББ даже комментировать желания нет. Аудита жилого фонда и программы модернизации, которые требовал президент, тоже нет. Одни слайдики.

Просто бесит, как Зеленский и его тупые министры, при всей полноте власти, такие беспомощные. Ребята, ставьте точку. Никаких надежд ни на снижение тарифов, ни на реформирование ЖКХ, ни на энергомодернизацию. Ни президент, ни его министры даже не понимают, чем занимаются.

Владимир Зеленский, вам не противно принимать участие в этом тупом балагане?