Директор Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасёв полагает, что втягиванию Украины в процесс импичмента способствовали три бывших прокурора Юрий Луценко, Виктор Шокин и Константин Кулик

Беспрецедентному втягиванию Украины в процесс импичмента.

В США обнародовали новые сведения о связке вопроса предоставления военной помощи Украине с желательным расследованием против семьи Байденов. СМИ пишут, что предоставление помощи было приостановлено сразу после разговора двух президентов, в самом Белом доме это отрицают. Новые сведения появились как раз на фоне голосования за импичмент в Палате Представителей. Ну как тут не вспомнить тех, кто поспособствовал беспрецедентному втягиванию Украины в процесс импичмента. Три прокурора (Луценко, Шокин, Кулик), которые поставили в растяжку всю страну. Демократы завели импичмент Трампа в тупик, а Джулиани обнаружил связь послов на Украине с Соросом © РИА Новости, Илья Матусихис | Перейти в фотобанк

Как показало голосование в нижней палате, импичмент не стал процессом, говоря нашим языком, по очищению власти. Наоборот две партии стали втягиваться в непримиримую партийную борьбу. А это вызвало поляризацию и на уровне общества. Если обе партии рассматривают импичмент как пролог к будущей борьбе за президентское кресло, то Америка рискует потерять главную свою опору — стабильность.

Украина, к сожалению, стала полем межпартийной битвы в США. Причем с негативным ярлыком «коррупционной страны». Избавиться от этого ярлыка будет сложно, тем более что некоторые бывшие прокуроры и политики продолжают подыгрывать одной стороне. Героями снятого Джулиани документального фильма, который называют больше пропагандистским, чем документальным, стали те самые украинцы — Юрий Луценко, Виктор Шокин и Константин Кулик).

В начале января в Украину приедет госсекретарь Помпео, в США наконец-то назначен посол Ельченко. Вроде есть и понимание, и необходимость, что украино-американские отношения нужно выводить на новый уровень. Будем надеяться на прагматичность дипломатов, хотя еще впереди голосование в Сенате…