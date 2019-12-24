Омбудсмен ДНР Дарья Морозова рассказала, что, несмотря на достигнутые в ходе видеоконференции 23 декабря договоренности, украинская сторона вычеркнула удерживаемых сторонников ЛДНР из обменного процесса

Несмотря на достигнутые договоренности в ходе вчерашней видеоконференции, официальный Киев вновь грубейшим образом нарушает условия соглашения. Обмен как спасение. Что происходит с пленными на Украине © politnavigator.net | politnavigator.net | Перейти в фотобанк

Не обращая внимания на коммюнике, подписанное по итогам саммита «нормандской четверки», где была четко обозначена формула обмена «всех установленных на всех установленных», украинская сторона в одностороннем порядке изменила списки и вычеркнула удерживаемых сторонников Республики из обменного процесса.

Подобные действия неприемлемы, недопустимы и наводят на мысль о сознательной попытке срыва обмена удерживаемыми лицами. Мы твердо настаиваем на выполнении Украиной всех гарантий, прописанных в Минском формате и в итоговом коммюнике «нормандской четверки».