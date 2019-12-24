Украина должна быть благодарна России за то, что мы продлили соглашение по транзиту газа и в очередной раз ее спасли. А вот Америку украинцы уже начинают ненавидеть. Ведь мечты Вашингтона о поставках своего СПГ и прекращении транзита русского газа в Европу — смерть для Украины.