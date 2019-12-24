Попытки Америки сорвать строительство русских газопроводов обернется очередным поражением США.
Они не могут выиграть торговую войну у Китая, испугались бомбить Северную Корею, ушли из Сирии.
Не исключаю, что Трамп — последний президент в истории США.
Попытки Америки сорвать строительство русских газопроводов обернется очередным поражением США. Они не могут выиграть торговую войну у Китая, испугались бомбить Северную Корею, ушли из Сирии. Не исключаю, что Трамп — последний президент в истории США.— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) December 24, 2019