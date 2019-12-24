Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, комментируя введенные санкции США против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2», заметил, что американская администрация не добьется своей цели

Попытки Америки сорвать строительство русских газопроводов обернется очередным поражением США. Они не могут выиграть торговую войну у Китая, испугались бомбить Северную Корею, ушли из Сирии. Не исключаю, что Трамп — последний президент в истории США. Попытки Америки сорвать строительство русских газопроводов обернется очередным поражением США. Они не могут выиграть торговую войну у Китая, испугались бомбить Северную Корею, ушли из Сирии. Не исключаю, что Трамп — последний президент в истории США. — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) December 24, 2019 ​