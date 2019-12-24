Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник убежден, что стратегической целью США на Украине является ее использование для борьбы против России

Чем отличается Украина для Трампа и Америки от Польши?

В Польшу были вложены сумасшедшие деньги, в её реформирование. По разным оценкам, около 100 миллиардов. Я где-то читал, что им около 80 миллиардов списали вообще. В Украину вложили минимум, только чтобы она держалась на плаву. По простой причине, все вкладывали — воровали. Не списывают ни копейки, говорят, чтобы отдали всё подчистую. Они видят, что толку от этой власти не будет. Земля и люди прекрасные, власть не при памяти. Поэтому деньги дают на оружие. Американские корни украинского «Нептуна»: зачем США поставят Украине крылатые ракеты © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Цели у них стратегические. Они не собираются строить хорошую, развитую и благоденствующую Украину, а разрушить Россию. Постоянно говорят, что она обижает маленькую Украину, маленькую Грузию. Приводят пример других стран типа Сирии, говорят, нужно санкции вводить. Выступают по многим направлениям: информационным, экономическим, политическим. Где что ни произойдет — виновата Россия. Везде рука Кремля. Сразу бы и признали, что она самая длинная. Санкции, санкции, санкции…

Казалось бы какое вам дело до Северного потока. Вот Америка так управляет своими интересами. Если ей выгодно влезет в любое дело со своими наставлениями о защите прав и свобод, на самом деле неся хаос и беду. Причем лезут чужими руками. Понятно почему. Все наземные операции Америка проиграла. Вьетнам, Ирак, Афганистан, сейчас Сирия. Они поняли, что могут вмешиваться высокотехнологичными методами — удары ракетами, бомбами, не пуская людей в операцию. Или чужими руками.

Поэтому и создают ИГИЛ, в том числе и поддержка националистов в Украине. Украине, к сожалению, отведена роль страны, которая должна превратиться в территорию. А потом исчезнуть вообще. Люди есть, а государства нет. Только для того, чтобы выполнить этот заказ.