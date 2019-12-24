Уверена, что на законодательном уровне нужно запретить доступ ко всем ветвям власти тех, кто был причастен к получению хоть цента донорской иностранной помощи и обучению/работе/любому соприкосновению со структурами, связанными с агентами иностранного влияния.
Уверена, что на законодательном уровне нужно— Елена Лукаш (@Lukash_EL) December 24, 2019
запретить
доступ ко всем ветвям власти тех,
кто был причастен к получению хоть цента донорской иностранной помощи и обучению/работе/любому соприкосновению со структурами, связанными с агентами иностранного влияния.