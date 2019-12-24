Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в микроблоге Twitter написала, что необходимо законом запретить работать во властных структурах тем, кто получал иностранную финансовую помощь

Уверена, что на законодательном уровне нужно запретить доступ ко всем ветвям власти тех, кто был причастен к получению хоть цента донорской иностранной помощи и обучению/работе/любому соприкосновению со структурами, связанными с агентами иностранного влияния. Уверена, что на законодательном уровне нужно

запретить

доступ ко всем ветвям власти тех,

кто был причастен к получению хоть цента донорской иностранной помощи и обучению/работе/любому соприкосновению со структурами, связанными с агентами иностранного влияния. — Елена Лукаш (@Lukash_EL) December 24, 2019 ​