Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник допускает, что под давлением американцев и структур Сороса руководство «Нафтогаза» в самый последний момент может отказаться от достигнутых газовых соглашений

Задний ход

Американцам в самом ближайшем будущем нужно создать скандал вокруг строящегося газопровода для того, чтобы Запад почувствовал, что с Россией нельзя иметь дело ни по северному, ни по южному потокам. Очевидные риски и скрытые резервы «Северного потока – 2». Что обсуждают соцсети 23 декабря © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Меморандум по газу, не совсем договор, и им ещё есть во что влезть. Тем более что Порошенко озвучивает некоторые моменты, которые можно использовать против России. Он говорит, что Россия согласилась выплатить три миллиарда по суду. И тут же задает вопрос о том, что делать с 7 миллиардами, которые определил антимонопольный комитет? Сейчас включается в процесс тень Гамлета.

Интенсивные консультации с кураторами в самом разгаре. Что сделать? Сдурковать, сыграть на промахах. Но в любом случае это игра не только против России, но и против Украины, которая стала заложницей в большой игре монополий и заокеанских интересов.

НАК «Нафтогаз» полностью курируется соросятами. Они ориентированы на Америку. Ситуация неоднозначная. Выступление Порошенко говорит: Тема не закрыта! И если внезапно украинская сторона даст задний ход, это и будет последствиями провокации со стороны Америки.