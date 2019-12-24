Донецкая журналистка Елена Блоха заметила, что Украина наконец-то подтвердила свои обязательства по применению к лицам, которые вернутся по обмену, процедуры, гарантирующей освобождение их от уголовного наказания и преследования

Ждем обмена до Нового года.

В ходе видеоконференции Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе сторонам удалось достичь договоренности об осуществлении обмена удерживаемыми лицами по формуле «всех установленных на всех установленных» до конца года, а также согласовать документ, заверяющий обязательства сторон по данному процессу. Состоится ли обмен между Украиной и ЛДНР до Нового года? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Таким образом, Украина наконец-то подтвердила свои обязательства по применению к лицам, которые вернутся по обмену, процедуры, гарантирующей освобождение их от уголовного наказания и преследования.

«Нам наконец-то удалось достигнуть договорённости об обмене при условиях гарантии процессуального очищения удерживаемых лиц со стороны Украины. На данный момент ведётся работа по подготовке окончательного списка лиц и дате обмена», — заявила Дарья Морозова.