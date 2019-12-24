Украинский политический эксперт Глеб Ляшенко убежден, что в украинском обществе нет запроса на европейскую демократию, а поэтому постоянные заклинания - «Украина – це Европа» не имеют смысла

Когда уже мы, украинцы, перестанем называть себя европейцами? Ну, смешно же. Для любого образованного человека смешно слышать, что «украинцы — европейская нация».

Во-первых, нет никакой украинской нации. Есть многонациональный украинский народ, который можно условно разделить на две части: восточные украинцы и западные украинцы. И — о, ужас! — ни первые, ни вторые не приемлют европейскую демократию. По разным причинам, разумеется. Европа против украинизации: Венецианская комиссия дала рекомендации Киеву © Facebook, Council of Europe | Перейти в фотобанк

Жители Донецка и Харькова любят порядок и стабильность, отождествляя оные с наличием «сильной руки». Жители Львова и Тернополя любят анархическую вольницу, махновщину, которую они обрели после Майдана.

Запроса на европейскую демократию нет ни у первых, ни у вторых. Причём первые ментально гораздо ближе к Европе, чем вторые, ибо чтят законы. Вторым на законы плевать, они живут по понятиям.

Так о чём вообще речь? Украина — цэ НЕ Европа! Это абсолютно очевидно и бесспорно.

Те же белорусы, имея выраженно антизападного президента, гораздо ближе к Европе. Белорусы — народ толерантный и космополитичный. Белоруссия — цэ Европа, да. А Украина — нет.