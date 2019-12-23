Главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва отмечает, что ситуация с неопределенностью земельного закона создает юридическую коллизию, когда по действующему Земельному кодексу мораторий действует, поскольку без принятия соответствующего закона он продлевается автоматически

Очень важная тема.

Как мы все знаем, Верховная Рада закрылась на каникулы, так и не приняв закон о земле.

Однако при этом, не продлен и мораторий на куплю-продажу земли. Означает ли это, что с нового года можно будет землю свободно покупать и продавать? Многие юристы считают, что все равно нельзя будет продавать, так как в Земельном кодексе сказано, что мораторий действует до принятия закона про оборот земли. А раз он не принят, то и мораторий автоматически продлевается. У Тимошенко открылось третье дыхание. Зачем ветерану украинской политики земельный Майдан? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В тоже время, у Елены Лукаш совершенно другой взгляд на вопрос. Она считает, что мораторий автоматически на 2020 года не продлевается. Что землю можно будет уже с 1 января покупать и продавать. И это может иметь очень серьезные последствия и для рынка земли и для Украины в целом.

«По состоянию на сегодняшний день ситуация следующая. Закон о рынке/обороте земли не принят. Мораторий на реализацию земли не продолжен. Что это означает? Это означает, что если в последние дни уходящего года парламентом и президентом не будет сделано ничего, то с нового года мы входим в режим дичайшего схематоза. О котором хорошо знает, но молчит Зе-команда.

Ясно теперь почему «слуги народа» так спокойно реагируют на провал с голосованием норм о рынке земли? Ведь первое что они сделали, когда поняли что нет голосов на «творение о рынке земли для иностранцев» Милованова — это заказали правовой анализ ситуации на тему: «что случится, если мораторий исчезнет, а закона об обороте/рынке земель не будет?» Заказали и прочли именно то, что я и разъясняю. И обрадовались.

Им непринятие закона гораздо выгоднее, чем его принятие», — считает Елена Лукаш, описывая последствия в 8 пунктах.