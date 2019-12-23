Очень важная тема.
Как мы все знаем, Верховная Рада закрылась на каникулы, так и не приняв закон о земле.
Однако при этом, не продлен и мораторий на куплю-продажу земли. Означает ли это, что с нового года можно будет землю свободно покупать и продавать? Многие юристы считают, что все равно нельзя будет продавать, так как в Земельном кодексе сказано, что мораторий действует до принятия закона про оборот земли. А раз он не принят, то и мораторий автоматически продлевается.
В тоже время, у Елены Лукаш совершенно другой взгляд на вопрос. Она считает, что мораторий автоматически на 2020 года не продлевается. Что землю можно будет уже с 1 января покупать и продавать. И это может иметь очень серьезные последствия и для рынка земли и для Украины в целом.
«По состоянию на сегодняшний день ситуация следующая. Закон о рынке/обороте земли не принят. Мораторий на реализацию земли не продолжен. Что это означает? Это означает, что если в последние дни уходящего года парламентом и президентом не будет сделано ничего, то с нового года мы входим в режим дичайшего схематоза. О котором хорошо знает, но молчит Зе-команда.
Ясно теперь почему «слуги народа» так спокойно реагируют на провал с голосованием норм о рынке земли? Ведь первое что они сделали, когда поняли что нет голосов на «творение о рынке земли для иностранцев» Милованова — это заказали правовой анализ ситуации на тему: «что случится, если мораторий исчезнет, а закона об обороте/рынке земель не будет?» Заказали и прочли именно то, что я и разъясняю. И обрадовались.
Им непринятие закона гораздо выгоднее, чем его принятие», — считает Елена Лукаш, описывая последствия в 8 пунктах.