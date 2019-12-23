Украинский экономист Алексей Кущ поясняет, что в отличие от финансовых спекулянтов, которые получили к базовой доходности ОВГЗ дополнительный бонус в виде курсовой разницы, украинские трудовые мигранты из-за укрепления национальной валюты потеряли около 20%

В последние годы в Украине много говорили о роли трансфертов трудовых мигрантов в развитии экономики (особенно в секторе торговли и жилого строительства). Украинская трудовая миграция - от министра до статьи в Википедии © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Что значит укрепление гривны на 19% в 2019-м? Финансовые спекулянты получили к базовой доходности ОВГЗ (14-20%) дополнительный доход в виде положительных курсовых разниц (+19%), итого — в профите под 40% прибыльности вложений в государственные облигации в долларовом эквиваленте.

А вот трудовые трансферты в Украину, напротив, потеряли 19%, то есть семьи трудовых мигрантов смогли купить в гривневом эквиваленте на 24% меньше товаров и услуг (добавим 5% потребительской инфляции).

Если взять за основу показатель трансфертов в 10 млрд. долларов, то примерно 2,5 млрд. денег наших «заробитчан» были попросту смыты в рукотворный «унитаз» Минфина и НБУ, то есть в пользу лобби инвестиционных банкиров. С «человекоцентричной» экономикой вас!