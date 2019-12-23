Политэмигрант и лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга отмечает, что газовые переговоры по транзиту впервые за шесть последних лет продемонстрировали возможность конструктивного взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и Россией

Кажется, впервые за шесть последних лет принято конструктивное взаимовыгодное решение между Украиной и Россией.

Дай Бог, чтобы протокол о намерениях был реализован в межгосударственный договор.

Россия обязуется прокачивать через Украину от 60 до 90 млрд куб. м газа. Споры о победителях и проигравших в газовых переговорах. Что обсуждают соцсети 23 декабря © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Без этого транзита наша экономика и её социальная сфера умерли бы уже через полгода. Благодаря этому договору мы избежим экономического и финансового хаоса. Это, конечно же, не является спасением Украины, еще многое надо сделать в области налаживания отношений с Россией, но, повторюсь, это первый по-настоящему масштабный и конструктивный шаг в наших отношениях с Россией.

Также Россия и Украина согласились произвести взаимозачет долговых обязательств на сумму в 3 млрд долларов.

Этот шаг словно из прошлого, словно еще до госпереворота, когда наши страны, действуя в рамках большого Договора «О дружбе и сотрудничестве», массово проводили такие взаимовыгодные зачеты и не тратили время на судебные глупости.

И, конечно, важным достижением является то, что наличие договора даст возможность России закончить монтаж наземной части газопровода «Северный поток-2». Германия, поддерживая требования Соединенных Штатов, выставила такое непременное условие. Теперь и немцы довольны, и мы имеем шанс встать на путь спасения своей экономики, и русские получают полную автономность в поставках газа в Европу.

Это большое достижение. Я хочу поздравить и европейцев, и россиян, и украинцев с первой довольно ощутимой победой здравого смысла.