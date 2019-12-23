Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков поясняет, что тяжелые условия газового соглашения по транзиту все же лучший вариант для России в сложившихся международных обстоятельствах

Газ. Условия тяжелые для России, это ясно всем.

Характерно, что российское ТВ более суток не могло определиться, в какой тональности подать новость о новом газовом договоре. И позже подавало эту новость очень скупо. Но. Критиковать легко. Особенно с дивана. Но, у вас, кто так резко критикует, лучше получилось бы? Какая альтернатива такому договору? Споры о победителях и проигравших в газовых переговорах. Что обсуждают соцсети 23 декабря © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Газовый кризис в европейских поставках. Готовы ради жесткости позиции спровоцировать газовый кризис с главным потребителем? А потом еще какой-нибудь кризис? А потом еще? А потом кто-то другой будет из этих кризисов выбираться?

Поэтому всегда надо уважительно относиться к тем нашим переговорщикам, которые не на диване сидели, а вели многочасовые переговоры с целью в очень сложной ситуации добиться лучших условий. Все это тяжелая конкретная работа. Сражаться за интересы страны. По-разному бывает в работе.