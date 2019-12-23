Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook высказал мнение, что, пока Россия не достигнет полноценного суверенитета и технологической и финансовой субъектности, она будет вынуждена идти на уступки Западу

Газовая дань России

Самое интересное в газовой сделке между Москвой и Киевом, подписанное в Минске, это резолюция Евросоюза.

Собственно, ради этого и была затеяна «евроассоциация» Украины в 2013-2014 годах. Споры о победителях и проигравших в газовых переговорах. Что обсуждают соцсети 23 декабря © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Появился посредник на российско-украинской границе, где вообще посредников быть не должно.

Что касается платы в 3 миллиарда, то правильнее всего относиться к ней как к дани, которую придется выплачивать до тех пор, пока не будет обретен полноценный суверенитет и субъектность — с суверенным промышленным (трубоукладчиками и трубопроводами) и финансовым (суверенная валюта и автономный эмиссионный центр) капиталами.

Пока это не произойдет мы обречены платить дань в разных форматах и терпеть посредников.