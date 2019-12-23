Газовая дань России
Самое интересное в газовой сделке между Москвой и Киевом, подписанное в Минске, это резолюция Евросоюза.
Собственно, ради этого и была затеяна «евроассоциация» Украины в 2013-2014 годах.
Появился посредник на российско-украинской границе, где вообще посредников быть не должно.
Что касается платы в 3 миллиарда, то правильнее всего относиться к ней как к дани, которую придется выплачивать до тех пор, пока не будет обретен полноценный суверенитет и субъектность — с суверенным промышленным (трубоукладчиками и трубопроводами) и финансовым (суверенная валюта и автономный эмиссионный центр) капиталами.
Пока это не произойдет мы обречены платить дань в разных форматах и терпеть посредников.