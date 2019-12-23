Главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва отмечает, что для США было бы очень желательно, чтобы транзит российского газа через Украину прервался после 1 января 2020 года

По поводу газовых договорённостей, после всей полученной информации.

Украинская сторона празднует перемогу. Европа довольна. Россия комментирует скупо. Что и не удивительно. Выглядит так, что она пошла на очень большие уступки. Хотела контракт на год, заключила на 5 лет. Хотела, чтоб Украина отказалась от своих требований по Стокгольму, а теперь согласилась заплатить Киеву 3 млрд деньгами. В обмен на отзыв еще не выигранных исков.

Но есть еще одна страна, которая вряд ли будет довольна произошедшим, хотя она и приложила немалые усилия к тому, чтобы Россия пошла на уступки.

Это США. Для американцев была идеальной ситуация, когда бы транзит российского газа через Украину прервался после 1 января 2020 года, при том, что "Северный" и "Турецкий" потоки достроены бы не были.

Именно для этого и был принят последний пакет санкций, зашитый в оборонный бюджет США. После чего швейцарская компания Allseas объявила об остановке строительства "Северного потока-2". Это не остановит его запуск, но значительно задержит (пока будет найден новый подрядчик).

И если б в такой ситуации еще бы и прекратился транзит газа через Украину, то это бы обрушило позиции России на европейском рынке, которые были бы заняты газом американским или же катарским.

В такой ситуации Газпром из двух зол выбрал меньше. Согласился на выплату 3 млрд, а в обмен получил возможность продолжить бесперебойные поставки газа в Европу.

Ну а дальше нужно смотреть как будет выписан договор о транзите. В протоколе идет речь о том, что указанные объемы газа будут прокачиваться при условии конкурентного тарифа. То есть по логике, если условия будут неконкурентные, то и прокачки не будет. Но это в протоколе так записано. А как будет в договоре — посмотрим. Головачев: «Украина выиграла газовые переговоры благодаря публичности и усилиям ЕС» © Facebook, Головачев Андрей

В любом случае в течение 2020 года объемы сильно не уменьшаться потому что не будут запущены в полную мощность обходные газопроводы. Гарантии поставок газа в Европу в следующем году — это главное, что выиграла в данном случае Россия.

Украина, естественно, тоже в выигрыше. Получила 3 миллиарда, гарантии прокачки на следующий год и, судя по всему, и на последующие годы транзит также сохранится в немалых объемах при условии конкурентного тарифа. Тем более, что потребность в газе в Европе будет расти в условиях сокращения добычи на шельфе Северного моря и планов по закрытию ядерных электростанций.

А если еще и прямые поставки будут, то откроется дорога к реальному удешевлению тарифов внутри страны.

А вот американцы стратегическую задачу вытеснения России с европейского рынка не решили.

Хотя еще не вечер. Подписан только протокол. А нужен договор. И пока он не подписан, может быть всякое. Но будем надеяться, что все подпишут, как и договаривались.