Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на своей странице в Facebook рассказал, какие «подводные камни» он видит в состоявшейся договоренности по транзиту газа между Россией и Украиной

По газу

— это предварительные договоренности правительств и нас могут ещё ожидать проблемы с реализацией их операторами ГТС — подписанием договоров;

— 65 млрд.куб в первый год и 40 — в последующие 4 это 60-40% от объема транзита в 2017-2018 (был более 90 млрд.куб) — то есть потеря от трети до половины прибыли от транзита (за 5 лет потери могут составить более 5 млрд. долл.). Техническая возможность украинской ГТС — 300 млрд.куб. (150 млрд. куб. в Европу). Вопрос будущего украинской ГТС не решен; Газовые соглашения Россия-Украина. Предварительный результат компромисса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

— важная победа в части выплаты 3 млрд. долл. по решению Стокгольмского арбитража, достигнутая благодаря общей позиции с США и ЕС, и отказ от дальнейших исков, пока не включает вопроса выплат Украиной цены купленных РФ «евробондов» («долга Януковича») — более 4 млрд. долл. — это слабое место всех «денежных» выигрышей;

— если в результате этих договоренностей цена на газ не снизится для промышленности и граждан, останется схема «Дюсельдорф+» при которой преимущественной украинский газ продается потребителям по цене «немецкого»… цена этим договоренностям — коррупция.