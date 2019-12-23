Израильский политолог Соломон Манн склонен оценивать существенный рост рейтинга президента Украины Владимира Зеленского после его встречи с российским лидером как ясный сигнал украинского общества власти относительно мирного урегулирования в Донбассе

Рейтинг Зеленского, по версии украинских опросов, вырос на 9% (с 53 до 62%), а по версии соцопросов Еврокомиссии по делам молодежи (имеет собственную мониторинговую миссию в Украине), на целых 14% (с 47 до 61%) после урегулирований с Россией вопросов мира и газового транзита. Майдан от Авакова, рейтинг Зеленского растёт, успех переговоров Россия — Украина. Главное на неделе с 16 по 20.12 от экспертов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Аналитики германского «Института Восточной Европы» считают, что это еще раз подтверждает опрос, который они проводили перед выборами президента Украины, когда с подавляющим перевесом победил Зеленский.

Главный приоритет населения Украины даже во Львовской области — мир. Как вы возможно помните, в том опросе вопрос мира выводили в приоритет №1 83% населения, а вопросы украинского языка — 1,5% населения (приоритет №28).

Тарифы на отопление и социальная поддержка заняли лишь 10-е место среди приоритетов украинцев. А вот борьба с коррупцией заняла второе место после мира.

Это явные знаки господину Зеленскому, на что должна быть направлена его работа в Украине в течение его единственного президентского срока (так, по крайней мере, он обещал).