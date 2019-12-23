Политический и экономический эксперт Андрей Головачев полагает, что благоприятного исхода переговоров по газовому транзиту удалось добиться главным образом потому, что была убрана политико-коррупционная составляющая со стороны "Нафтогаза"

Почему Украина выиграла переговоры по газу.

Практически все эксперты в Украине, России, Европе и США сошлись во мнении, что украинская сторона впервые смогла выиграть газовые переговоры с Россией.

Подписанный протокол предусматривает: Соломон Манн: «Макрон обеспечил договоренности Украины и России по транзиту» © Facebook, Solomon Mann | Перейти в фотобанк

1. Согласие России до конца года погасить стокгольмский долг в 2,9 млрд долл.

2. Контракт на 5-летний транзит.

3. Объем транзита: 2020 г. — 65 млрд м3, затем — по 40 млрд.

Почему Украина смогла избежать газовой войны и добиться очень выгодных для себя условий, о которых мало кто надеялся? Почему ранее Украина с треском проигрывала все переговоры по газу с Россией?

Для того чтобы понять это можно просто сравнить два фото, между которым 11 лет разницы.

На первом фото показано, как проводила переговоры Тимошенко лично с Путиным в 2008 г. и привезла самый кабальный газовый контракт, который стоил нам резкого ухудшения торгового баланса, загнал в долги, посадил на иглу МВФ и от которого мы избавились только сейчас, заплатив за это Евромайданом и войной с Россией.

На втором фото показано, как проходили переговоры в этом году.

Что изменилось?

Удалось добиться самого главного:

— исключить кулуарность в переговорах, сделать их с нашей стороны публичными, прозрачными;

— исключить личные отношения между Путиным и нашими политиками, которые легко велись на коррупционные предложения Путина (Кучма, Тимошенко, Янукович, Ющенко, Бойко и т.д), сдавая суверенитет.

Всего этого удалось добиться благодаря настойчивым усилиям Евросоюза и США по выведению Нафтогаза из под коррупционного влияния политиков и в первую очередь президентов, разделению самого Нафтогаза (амбандлинг), ликвидации газовой монополии, создания рынка газа и многое и другое.

Не все, конечно, еще идеально, впереди еще немало работы в условиях огромного сопротивления коррумпированных политиков, олигархов и газовой бюрократии но похоже, что газовый вопрос, который испортил всех наших предыдущих президентов, уходит в прошлое. Сколько ни пытался Зеленский залезть в нынешние переговоры, его не допустили, и это правильно!