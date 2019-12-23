Израильский политолог Соломон Манн убежден, что решающую роль в разрешении газового спора Украины и России сыграл президент Франции Эммануэль Макрон

Надо сказать, Социнтерн не ошибся, поставив в такое тяжелое для социалистов время во главе объединенных сил Макрона. Президент Франции делает вещи, казавшиеся еще совсем недавно невозможными.

Пока Меркель с переменным успехом бьется с Трампом за «Северный поток», Макрон обеспечил договоренности Украины и России по транзиту через Украину. Причем добился путем, который большинство аналитиков (и я в их числе) считали невозможным. Россия согласилась заплатить Украине 3 млрд. долларов «наличными», спасая ее от дефолта, а Украина всего-навсего обязалась отказаться от всех остальных претензий и судебных исков к "Газпрому". Газовые соглашения Россия-Украина. Предварительный результат компромисса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Таким образом, газовый транзит в Европу не прервется, Европа не будет зависеть от американских милостей и американских санкций, Россия быстро отобьет уплаченные Украине деньги увеличением газоснабжения Европы в отопительный сезон, а также спасет свою репутацию и уже сможет готовиться к отмене наиболее неприятных санкций де-факто, а потом и де-юре.

Говоря начистоту, Макрон превзошел вообще все ожидания, которые на него возлагали его «кураторы». Сейчас он в шаге от того, чтобы стать властелином Европы и безусловно имеет шансы на крупные денежные вливания во французскую экономику, которые погасят активность «жилетов». Теперь очевидно, что правительство Зеленского не только дало Украине надежду на мир, но и спасает страну от уже обозначившегося дефолта, хотя и на время.

Теперь с замиранием сердца буду наблюдать, как Макрону удастся решить проблемы договоров с Великобританией в условиях уже точно надвигающегося "Брексита". По всей видимости, у Макрона уже нашлось взаимовыгодное решение и в этой проблеме.