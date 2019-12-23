Глава Национального банка Украины в 2010-2012 годах Сергей Арбузов указывает, что непродуманные и популистские решения правительства Алексея Гончарука ожидаемо привели к перекосам в бюджете

Чудес не бывает.

Гончарук 17 декабря поручил Маркаровой (Минфин) не проводить ряд расходов общего фонда госбюджета до конца года. Речь идет о незащищенных расходах: расходах развития, на ремонт и строительство и тому подобное.

«Да, у нас будет небольшое недовыполнение в этом году. Оно существенное для нас, поэтому мы вынуждены принимать меры. Смотреть за тем, чтобы все расходы были подтверждены и соответствовали тем приоритетам, которые заложены в бюджете и в программе правительства», — сказала Маркарова. В бюджете нет денег, но транзит российского газа будет. Главное в экономике Украины с 13 по 19 декабря © REUTERS, Annegret Hilse | REUTERS, Annegret Hilse | Перейти в фотобанк

Почему это произошло?

Все объяснимо — эмоциональные и «очень креативные решения» всегда стоят дорого, например, снижение цены на газ для населения, в бюджете, который предполагал получать по этим статьям доходы, привёл к тому, что приток денег, конечно же, снизился.

Притоки горячих денег в экономику от иностранных инвесторов, убитая банковская система предшественниками, снизили доходную часть НБУ (несмотря на то, что ЦБ является неприбыльной организацией, излишки прибыли всегда были значительными) и бюджет опять же недополучил. Слабое администрирование слабым правительством, дало возможность таможенной, налоговой службам больше пиариться в соцсетях, а не работать.

Все решения имеют цену. Поэтому Маркарова так спокойно отвечает, что платить расходы будут только по защищённым статьям.