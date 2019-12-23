Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал резолюцию Европарламента, «поставившую на одну доску Гитлера и Советский Союз»

Европарламент решил, что Советский Союз является виновником Второй мировой войны.

Разгул русофобии достиг маразма и абсурда. Вопреки логике и историческим документам, к 75-летию Великой Победы над фашизмом Европарламент отметился резолюцией, поставившей на одну «доску» Гитлера и Советский Союз, объявив их виновниками развязывания Второй мировой войны.

Это — не безобидная шалость европейских политиков.

Трудно себе представить их настолько малообразованными или глупыми, чтобы отнести на это цинизм и лицемерие резолюции!

Колоссальные жертвы были принесены нашими народами, чтобы эти господа заседали в своих Брюсселях и Страссбургах, а их отцы и деды не гнили и не сгорали в концлагерях и газовых камерах.

Мюнхенский сговор 1938 г., оказывается, развязал Гитлеру руки.

Отказ от контроля за выполнением Версальских соглашений, запрещавших Германии иметь военно-воздушные силы, военно-морские силы и танковые группировки — это разве не прямое поощрение Гитлера к развязыванию войны? Почему Англия и Франция, как гаранты Версаля, не заставили Гитлера соблюдать эти соглашения? Это бы умерило его агрессивные устремления!

Множество документов свидетельствовало о намеренном перевооружении гитлеровской Германии со стороны ведущих европейских государств.

К сожалению, надо сказать, что в последние годы существования Советского Союза, да и потом, все постсоветские государства, стремившиеся «заслужить» доверие западных стан, изрядно поливали грязью свое Великое государство и во многом дали основания западным политикам с пренебрежением к нам относиться.

Пора нам извиниться перед нашими предками! Они завоевали нам право на жизнь, а мы не отстояли их честь.