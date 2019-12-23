Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко прокомментировал договоренность между «Газпромом» и «Нафтогазом» о получении $2,6 млрд

Официальная информация по транзиту газа уже есть. Договор на 5 лет с возможностью пролонгации на 10 лет на тех же условиях. Объем гарантированного транзита — 65 млрд кубов в первый год и по 40 млрд кубов — в последующие. Это 45 млрд кубов в среднегодовой перспективе, что практически в 2 раза меньше от сегодняшних объёмов. Да, ставка транзита может стать большей (но с условием, что останется конкурентной), всё равно мы теряем частично в близкой перспективе, но сохраняем для себя стратегическую перспективу транзита. А то, что через пять лет потребление газа в ЕС вырастет, это известно. Хватит с головой и на строящиеся Россией потоки, и на нашу ГТС. Плюс уменьшение объёма транзита — значит, что "реверса" больше не будет, исключительно — объёмы для потребителей в ЕС. А значит прямой договор с "Газпромом" — не за горами. Что уже хорошо. В пакете так же прекращение всех судебных газовых тяжб между странами и выплата "Газпромом" 2,6 миллиардов "Нафтогазу". Здесь не стоит радоваться: это не в доход госбюджета Украины, это именно "Нафтогазу". Чьи мамы в США эти 3 миллиарда "освоят", мы с вами вряд ли узнаем. Договор можно считать обоюдовыгодным. Но для нас более главное — восстановление экономических и товарных отношений с Россией. Возможно политический эффект от этого договора будет даже больший, чем просто его условия.