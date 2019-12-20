Первый заместитель главного редактора интернет-газеты «Страна.ua» Светлана Крюкова полагает, что заявление президента Зеленского не более чем демонстративная поза, а все казино снова откроются через пару недель

Президент Зеленский торжественно заявил, что с сегодняшнего дня немедленно закрывает все игровые заведения. Это он типа психанул и обиделся на то, что Рада провалила закон об игорном бизнесе. «Не хотите по правилам — будем по-другому»: Зеленский вычислил проваливших закон об игорном бизнесе © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

У меня так бабушка психует, когда варит пельмени, а они к кастрюле прилипают. Она начинает смешно ругать попеременно то пельмени, то кастрюлю. И грозит кастрюле казнью — отправить ее в мусорное ведро, но почему-то никогда не выбрасывает.

Чтоб Зеленский не смотрелся как моя бабушка у кастрюли, расскажите ему, как у нас закрывают, а потом открывают игорный бизнес. Через неделю-две на том месте, где висела вывеска, например, Вип-Лотерея, появится вывеска нового заведения "Лотерея-VIP", поэтому постоянных клиентов уже сегодня просят пару дней потерпеть.

И будет у Зеленского как с поездкой в Житомир, когда визит и отставка губернатора призвана была побороть нелегальный янтарный бизнес, а привела к расцвету янтарной мафии.