Рада создала временную следственную комиссию по расследованию деятельности экс-министра финансов Яресько.
Логично. Не деятельность же экс-министра финансов Данилюка расследовать, который помогал Порошенко-Коломойскому обанкротить Приватбанк и прикрыться национализацией. Или подписывал договоренности с МВФ. А потом, в рамках операции «Зелёный преемник» Порошенко-Коломойского, стал главой СНБО.
Ну и не расследовать же деятельность ещё одного порошенковского кадра Маркаровой, которая была главой Минфина при Порошенко и (ой, как неудобно) стала министром финансов при Зеленском. И помогает воровать уже новой власти.