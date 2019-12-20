Украинский политолог Дмитрий Корнейчук уверен, что желание парламентариев создать комиссию по расследованию деятельности экс-министра финансов имеет целью вывести из-под удара других подельников Порошенко

Рада создала временную следственную комиссию по расследованию деятельности экс-министра финансов Яресько. Украинский долг и британская правовая система © CC0, Pixabay

Логично. Не деятельность же экс-министра финансов Данилюка расследовать, который помогал Порошенко-Коломойскому обанкротить Приватбанк и прикрыться национализацией. Или подписывал договоренности с МВФ. А потом, в рамках операции «Зелёный преемник» Порошенко-Коломойского, стал главой СНБО.

Ну и не расследовать же деятельность ещё одного порошенковского кадра Маркаровой, которая была главой Минфина при Порошенко и (ой, как неудобно) стала министром финансов при Зеленском. И помогает воровать уже новой власти.