Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник подчеркивает, что нынешняя власть сама организует и дозирует подконтрольные митинги и протесты, которые преподносятся как выступление оппозиции против команды Зеленского

Кухня Слуги народа, или Лохотрон по-украински!

Если раньше протестные митинги были неподконтрольны власти, то сегодня четко просматривается их организация как раз из коридоров власти. Была оппозиция, она расшатывала власть. Сегодня власть дозирует и организует подконтрольные полностью или частично выступления, которые преподносятся как выступление оппозиции против власти.

Свежий пример полностью подконтрольного митинга как противостояния власти. Аваков наступает, Аваков отступает

В Париже идут нормандские переговоры, а Билецкий со своим корпусом митингует не на Майдане, а перед офисом президента. Нацкорпус полностью подчинен Авакову. Сам Аваков в Париже. Нацкорпус скандирует — не допустим!!! Площадь перед офисом небольшая и на ней нет других оппозиционеров. Нацкорпус всю территорию узурпировал. Аваков из Парижа говорит: «Зрады нет»! И в два часа ночи нацкорпус организовано сворачивает митинг как по команде, даже не имея подробностей об итогах переговоров.

Пример частично контролируемых выступлений. Обсуждается вопрос земли. Здесь в митингах участвуют люди, которые не в договорянке. Аваков понимает, что протест неизбежен и пытается управлять процессом, подключая к участию в митингах все тот же нацкорпус. Почему говорю о договорянке? В результате столкновений пострадало 17 сотрудников правоохранительных органов. Есть задержанные, но их отпустили. Плюс, Билецкий заявил, что они восстановят все, что разрушили во время протестных акций вплоть до брусчатки. Браво!

Зачем это все нужно? Аваков не переживает за Зеленского. Его больше заботит собственная судьба. Должность министра внутренних дел самая расстрельная. В случае непредсказуемых последствий во время выступлений он сразу лишится своего поста. Он защищает свою шкуру, контролируя процессы. Кроме того, такая игра позволяет ему быть полезным Зеленскому. Идет продолжение сериала «Слуга народа». Но уже с участием Авакова.

Ему не нужна сегодня уже должность главы МВД. Нужно искать себе место равное по влиянию, доходам, но менее рискованное по последствиям. В этой ситуации должность премьера, в крайнем случае — вице-премьера его бы устроила. Страна сегодня на вулкане. Сгореть на работе он не хочет. Имея солидное досье на всех, он может сегодня договориться со многими. От Зеленского до Тимошенко.

Такая получается интересная сегодня кухня в «Слуге народа».