Журналист Иван Лизан убежден, что с таким уровнем профессионализма Кабмин Гончарука в следующем году останется с пустой казной раньше, чем удастся запустить рынок земли

Денег полно/нет, но вы держитесь.

Уровень исполнения расходов федерального бюджета России на реализацию нацпроектов оценивается Счетной палатой (по состоянию на 1 декабря) в 71,4%. Спровоцирует ли Киев крах мировой финансовой системы? В Лондоне начались слушания по долгу Украины России © РИА Новости, Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк

А Государственная казначейская служба Украины отчиталась о том, что состоянием на 18 декабря бюджет Украины выполнен по доходам на 89,8%. Поэтому Кабмин Украины принял решение финансировать только защищённые статьи бюджета — всё остальное останется без денег. Пострадают и субвенции местным бюджетам, за счёт которых выплачиваются заработные платы медикам. Последний раз подобная ситуация на Украине была в 2008/09 гг. во время кризиса. Вот только тогда у Украины были Крым, Донбасс и много ещё чего было.

В общем, Россия и Украина — две сестры. У одной полно денег, но хромает бюджетная дисциплина, а у второй нет ни денег, ни бюджетной дисциплины.

Первую ещё можно исправить, а вот второй уже ничего не поможет, так как ключевыми доходными статьями являются акцизы (табак, алкоголь и топливо), а также таможенные пошлины — украинская таможня в этом году из-за укрепления гривны и кадровой чехарды не смогла перечислить в бюджет 38 плановых млрд гривен.

В следующем году, полагаю, деньги закончатся ещё раньше, если только не удастся запустить рынок земли — спиртовые заводы уже разрешили приватизировать. В общем, впору украинской власти составлять бюджет на полгода — годовое планирование ей уже явно не под силу, не говоря уже о принятом в более-менее развитых странах трёхлетнем планировании.