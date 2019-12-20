Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский на примере недавней попытки Международного суда в Гааге рассмотреть действия армии США в Афганистане пояснил, как работает современная западная система международного правосудия

Меня спросили, почему американским спортсменам допинг можно, а русским — нет. Вот ответ:

Международный суд в Гааге получил такую пощёчину от президента Трампа, которую он не забудет никогда!

Международный суд создан, чтобы расследовать военные преступления, но им овладели ультралевые, и он последние годы не расследует, а преследует за «надуманные преступления». В ЦАХАЛе слышать не могут даже название этого международного суда.

Короче, международный суд решил расследовать «преступления» американской армии в Афганистане. Президент Трамп, когда об этом узнал, заявил что:

— во-первых, он не признаёт этот суд; Неординарный рождественский подарок: Конгресс объявил Трампу импичмент © AP, Patrick Semansky | AP, Patrick Semansky | Перейти в фотобанк

— во-вторых, он лишает въездных виз в США всех сотрудников этого суда, включая обслуживающий персонал;

— в-третьих, минюст США будет преследовать лично каждого юриста, каждого прокурора этого суда.

В качестве наглядного примера он тут же лишил въездной визы прокурора, мусульманку из «демократической» Гамбии. На одном дыхании Президент Трамп предупредил: если продолжатся эти расследования, он издаст международный приказ о задержании «судейско-прокурорской банды», как он выразился. Президент Трамп объявил также: делайте что хотите с другими странами, но США и также Израиль неприкосновенны для международного суда!

Что, вы думаете, случилось дальше?

Через несколько дней международным судом единогласно было принято решение, что он отступает и не будет расследовать действия американской армии в Афганистане.