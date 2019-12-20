Конституционный суд Украины (КСУ) признал (с оговорками) конституционным законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады (с 450 до 300) и закреплении пропорциональной избирательной системы.
Пропорциональная система выборов — абсурдна для нашей страны. В Украине фактически нет политический партий. Есть лишь политические проекты.
Когда лидером партии «Наша Украина» был Виктор Ющенко, она набирала рейтинг. Когда он ушел — партия исчезла. То же самое можно сказать о Партии регионов, о БПП, ставшим куда менее сильной «Европейской солидарностью». В украинских партиях нет признаков, которые делают партии — партиями. Нет четкой идеологии, нет сменяемости лидера. Потому и партий, по сути, нет. И непонятно, кому мы тогда доверяем полностью формировать состав Верховной Рады.
Уменьшить количества нардепов, может привести к тому, что в парламент будут меньше проходить несистемные люди, имеющие сейчас шансы на победу в мажоритарных округах. Как следствие (наряду с пропорциональной системой), депутатство станет «сословным», когда мандат, условно говоря, будет передаваться «от отца к сыну», а в Раде будут заседать лишь обеспеченные люди при минимуме реально новых лиц.