Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов считает, что с юридической точки зрения Конституционный суд принял правильное решение, но сюрпризов стоит ждать при его практическом применении

Конституционный суд Украины (КСУ) признал (с оговорками) конституционным законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады (с 450 до 300) и закреплении пропорциональной избирательной системы.

Пропорциональная система выборов — абсурдна для нашей страны. В Украине фактически нет политический партий. Есть лишь политические проекты. Конституционный суд объяснил, почему отказался расширить полномочия Зеленского © Сommons.wikimedia/Dezidor

Когда лидером партии «Наша Украина» был Виктор Ющенко, она набирала рейтинг. Когда он ушел — партия исчезла. То же самое можно сказать о Партии регионов, о БПП, ставшим куда менее сильной «Европейской солидарностью». В украинских партиях нет признаков, которые делают партии — партиями. Нет четкой идеологии, нет сменяемости лидера. Потому и партий, по сути, нет. И непонятно, кому мы тогда доверяем полностью формировать состав Верховной Рады.

Уменьшить количества нардепов, может привести к тому, что в парламент будут меньше проходить несистемные люди, имеющие сейчас шансы на победу в мажоритарных округах. Как следствие (наряду с пропорциональной системой), депутатство станет «сословным», когда мандат, условно говоря, будет передаваться «от отца к сыну», а в Раде будут заседать лишь обеспеченные люди при минимуме реально новых лиц.