В Харькове «неизвестные» разгромили памятник Горькому.
На деле известно, кто: те, кто кроме СМС, в жизни ничего не читал, и для кого памятник может быть поставлен либо Бандере, либо Шухевичу — третьего не дано.
Украина уверенно идет к положению глубокой культурной провинции.
В Харькове "неизвестные" разгромили памятник Горькому. На деле это известно, кто: те, кто кроме смс, в жизни ничего не читал, и для кого памятник может быть поставлен либо Бандере, либо Шухевичу — третьего не дано. Украиана уверенно идет к положению глубокой культурной провинции.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 20, 2019