В Харькове "неизвестные" разгромили памятник Горькому. На деле это известно, кто: те, кто кроме смс, в жизни ничего не читал, и для кого памятник может быть поставлен либо Бандере, либо Шухевичу — третьего не дано. Украиана уверенно идет к положению глубокой культурной провинции.