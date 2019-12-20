В Харькове «неизвестные» разгромили памятник Горькому.

На деле известно, кто: те, кто кроме СМС, в жизни ничего не читал, и для кого памятник может быть поставлен либо Бандере, либо Шухевичу — третьего не дано.

Украина уверенно идет к положению глубокой культурной провинции.