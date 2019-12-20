Украинский оппозиционный тележурналист Дмитрий Василец напомнил, что обычные граждане продолжают послушно платить огромные суммы за тепло и электричество по платежкам ЖКХ, которые формируются по коррупционной порошенковской схеме

Пока народу в уши с высоких трибун втирают про «войну с Россией», мы все послушно платим сумасшедшие цифры за тепло и электричество по коррупционной порошенковской схеме. «Минус 50% тарифа на тепло». Насколько реально «интересное решение» Зеленского © Украина.ру/Стрингер

И вроде Порошенко уже нет на посту президента, а вот платежки с его коррупционными схемами к нам продолжают приходить. Мы по-прежнему платим завышенные тарифы, по-прежнему кучка паразитов на этом наживается!

Также становится ясно, почему добыча угля не развивается в Украине, это просто невыгодно владельцам наших ТЭЦ, гораздо прибыльнее покупать уголь с Донбасса в России!

Жду официального запроса на предоставление информации от ГБР…